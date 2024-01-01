Цветочные корзины и деревянные боксы можно использовать для составления подарочных композиций. Отличный подарок на 8 марта, 14 февраля, юбилей.

Качество и нежность: Каждая наша цветочная корзина создана с любовью и заботой, чтобы дарить тепло и уют.



